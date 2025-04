EUA flexibilizarão regras para Tesla e montadoras que competem com China em carros autônomos

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, flexibilizará e isentará algumas regras federais de segurança para fins de testes, a fim de ajudar montadoras americanas, como a Tesla, de Elon Musk, a desenvolver carros autônomos para que possam competir com rivais da China, anunciou o Departamento de Transportes na quinta-feira, 24. A pasta também disse que simplificará os requisitos de relatórios de acidentes envolvendo softwares autônomos e que avançará para um único conjunto de regras nacionais para a tecnologia.

“Estamos em uma corrida para inovar mais do que a China, e os riscos não poderiam ser maiores”, disse o secretário de Transportes, Sean Duffy, em comunicado. “Nossa nova estrutura reduzirá a burocracia e nos aproximará de um padrão nacional único.”

O anúncio das mudanças aconteceu um dia após Musk, que classificou as antigas regras como “injustas”, confirmar que a fabricante de veículos elétricos iniciará a implantação de táxis autônomos da montadora em Austin, no Texas, em junho.

Não está claro como as isenções às regras da Administração Nacional de Segurança no Tráfego (NHSA) afetarão a Tesla especificamente. Fonte: Associated Press.