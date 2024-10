EUA financiarão repasse de US$ 20 bi à Ucrânia com bens russos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

WASHINGTON, 23 OUT (ANSA) – Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (23) que emprestarão US$ 20 bilhões (R$ 115 bilhões) à Ucrânia e que o montante será pago por meio dos lucros de ativos russos congelados no âmbito das sanções contra Moscou.

A iniciativa faz parte de um pacote chancelado pelo G7 em junho passado, na Itália, para fornecer até US$ 50 bilhões (R$ 286 bilhões) para ajudar Kiev na guerra contra a Rússia, iniciada em fevereiro de 2022.

“Hoje os EUA anunciam que colocarão à disposição US$ 20 bilhões dos US$ 50 bilhões à Ucrânia, que serão pagos com juros de ativos russos congelados. Os outros US$ 30 bilhões ficarão a cargo de outros parceiros, como União Europeia, Reino Unido, Canadá e Japão”, disse Daleep Singh, vice-conselheiro de segurança nacional da Casa Branca para economia internacional, em uma conversa com correspondentes estrangeiros no país, incluindo a ANSA.

Na última terça-feira (22), o Parlamento da UE já havia aprovado um empréstimo de até 35 bilhões de euros (US$ 38 bilhões, ou R$ 217 bilhões) a Kiev, financiado por rendimentos de ativos do Banco Central da Rússia congelados após as sanções.

A medida foi referendada nesta quarta pelo Conselho da União Europeia, que reúne representantes dos 27 Estados-membros, e a expectativa é de que os recursos sejam disponibilizados para a Ucrânia a partir de 2025.

“Para ser claro, nada similar jamais foi feito antes”, declarou Singh. (ANSA).