EUA: Fed anuncia compra de US$ 500 bi de títulos do Tesouro

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anunciou de forma extraordinária neste domingo. 15, um novo programa de compra de ativos, que vinha sendo esperado pelo mercado para ser anunciado somente na quarta-feira, quando termina sua reunião de política monetária deste mês. O Fed se comprometeu a comprar pelo menos US$ 500 bilhões em títulos do Tesouro e em pelo menos US$ 200 bilhões em hipotecas, de acordo com comunicado na tarde deste domingo.

“O Federal Reserve está preparado para usar toda a sua extensão de ferramentas para apoiar o fluxo de crédito às famílias e empresários”, ressalta o comunicado. O Fed também reduziu a zero as taxas dos depósitos compulsórios para os bancos americanos.