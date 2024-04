Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/04/2024 - 20:55 Para compartilhar:

A Food and Drug Administration (FDA) aprovou hoje o uso do remédio Fanapt para tratar episódios de transtorno bipolar I em adultos nos Estados Unidos. O remédio era utilizado para tratar pacientes com esquizofrenia.

Após o anúncio, às 21h42 (de Brasília) as ações da Vanda Pharmaceuticals, que comercializa o remédio, subiam 31,20% no after-hours de Nova York.

