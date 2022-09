EUA farão novo teste com míssil que atinge até 10 mil km

Deutsche Welle 07/09/2022 - 9:59 Compartilhe

Será a segunda simulação em menos de um mês do míssil intercontinental Minuteman-3, que tem capacidade nuclear. Pentágono afirma que o objetivo é "demonstrar a prontidão das forças nucleares" americanas.O Exército dos Estados Unidos anunciou que fará um novo teste com míssil balístico intercontinental. A simulação com o Minuteman-3 está prevista para ocorrer nesta quarta-feira (07/09), na segunda vez em menos de um mês que o país testará a arma não municiada.







O anúncio foi feito na terça-feira pelo general do Exército americano e porta-voz do Pentágono, Pat Ryder: "Haverá um teste operacional de um míssil balístico intercontinental Minuteman-3 a partir da Base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, na manhã de 7 de setembro".

Ryder também afirmou que o teste, considerado "rotineiro", já estava programado há bastante tempo, e que os EUA informaram com antecedêndia a Rússia e outros países sobre o lançamento.

O objetivo, segundo o Pentágono, "é demonstrar a prontidão das forças nucleares dos EUA e proporcionar confiança na segurança e eficácia da dissuasão nuclear do país", declarou o porta-voz a jornalistas.

O primeiro teste com o míssil Minuteman-3 ocorreu em 16 de agosto, com pelo menos duas semanas de atraso, segundo as autoridades americanas.

O adiamento teria ocorrido para evitar o aumento das tensões com a China. Nas semanas anteriores, o regime chinês havia realizado uma série de manobras militares ao redor de Taiwan, que mantém relações próximas com os EUA.

Ryder também reforçou que os testes ocorrem em datas próximas justamente devido ao adiamento do primeiro exercício.

Lançamento anterior no Pacífico

Fabricado pela Boeing, o Minuteman-3 é peça-chave na estratégia do Exército e do arsenal nuclear americano. Ele pode alcançar alvos a quase 10 mil quilômetros de distância e viaja a uma velocidade de aproximadamente 24 mil km/h.

No teste de 16 de agosto, a arma viajou cerca de 6.760 quilômetros, até o Atol de Kwajalein, nas Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico.

Chamado oficialmente de LGM-30G Minuteman, o míssil intercontinental americano fica baseado em silos terrestres, pronto para ser utilizado em caso de combates nucleares.Os EUA têm 400 unidades desse armamento, que pode carregar três ogivas nucleares.

gb/ek (AFP, Reuters)