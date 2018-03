EUA eximem Brasil, UE e outros países de taxação sobre aço e alumínio

Os Estados Unidos decidiram eximir a União Europeia e outros países, incluindo Brasil, México e Argentina, das taxações sobre o aço e alumínio, informou nesta quinta-feira o representante do Comércio, Robert Lighthizer.

Ao falar ante o Congresso, Lighthizer afirmou que as isenções se aplicam “aos parceiros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (México e Canadá). Também à União Europeia. Temos ainda Austrália, Argentina e Brasil, e evidentemente a Coreia do Sul”.