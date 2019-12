EUA: ex-secretário de Estado John Kerry apoia Biden para presidente

O ex-secretário de Estado americano John Kerry anunciou, nesta quinta-feira (5), seu apoio a Joe Biden como candidato do Partido Democrata na corrida pela Casa Branca em 2020.

Kerry, de 75 anos, disse que o ex-vice-presidente de Barack Obama e senador pelo estado de Delaware “é o presidente de que o nosso país precisa desesperadamente neste momento”.

“Nunca antes havia visto o mundo com mais urgência de alguém que possa, no primeiro dia, começar o trabalho incrivelmente duro de voltar a armar o mundo que Donald Trump destruiu”, disse Kerry, em um comunicado.

Ex-senador por Massachusetts, Kerry foi secretário de Estado no segundo governo Obama.

Kerry e Biden estiveram juntos no Senado por mais de duas décadas.

Biden, de 77 anos, lidera as intenções de voto nas primárias democratas, segundo uma média de pesquisas nacionais feitas pelo site RealClearPolitics.com.

“Não é um apoio impensado”, afirmou Kerry. “Joe e eu entramos no serviço público para tornar nosso país mais justo para as pessoas e tornar o mundo mais seguro. Vi Joe fazer exatamente isso como senador, estadista e vice-presidente”.

“Joe derrotará Donald Trump em novembro próximo”, afirmou Kerry.

“É o candidato com a sabedoria e com a posição para consertar o que Trump quebrou, para restaurar nosso lugar no mundo e melhorar a vida dos trabalhadores aqui”, completou.

Kerry disse ainda que, nesta sexta, soma-se à campanha de Biden em Iowa, estado que realiza em 3 de fevereiro a primeira votação das primárias democratas. No domingo, segue com o colega para New Hampshire, outro estado de votação antecipada, em 11 de fevereiro.