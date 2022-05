EUA: Ex-policial é acusado de matar garoto de 12 anos a tiros durante perseguição

O ex-policial Edsaul Mendoza, de 26 anos, foi acusado de matar Thomas Siderio, 12, com três tiros nas costas durante uma perseguição. O caso ocorreu no dia 1° março deste ano, na Filadélfia (EUA). O agente havia sido detido no último domingo (1°). As informações são da BBC News.





O promotor público da Filadélfia informou que Thomas estava em um carro com um amigo, identificado apenas como NK, de 17 anos. Nesse momento, quatro policiais à paisana acreditaram que NK estava ligado a uma investigação sobre o roubado uma arma de fogo.

Os policiais tentaram parar o veículo e, na sequência, efetuaram um disparo que quebrou a janela do passageiro. Então, os garotos fugiram a pé.

O ex-policial Mendoza perseguiu Thomas e atirou três vezes no garoto mesmo após ele ter descartado a arma que usava a 10 metros de distância, segundo o promotor.

Mendoza foi detido e sem direito a fiança. Segundo o chefe da corporação que fazia parte, Edsaul violou as políticas de uso da força.

O ex-policial ainda passará por uma audiência preliminar no dia 16 de maio.

A equipe da BBC News tentou contato com o defensor público que representa Mendoza, mas não obteve retorno. Uma associação de apoio aos policiais informou que irá oferecer um advogado para Edsaul.

Mary Siderio, bisavó de Thomas, disse em entrevista à emissora de TV americana CBS que está feliz com a acusação.

“Estou com o coração partido, não consigo dormir. Nenhum de nós (familiares) conseguimos dormir. É horrível”, finalizou.