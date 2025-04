EUA estudam custos para controlar a Groenlândia, diz mídia

NOVA YORK, 2 ABR (ANSA) – Os Estados Unidos têm feito um levantamento sobre os custos para o país controlar a Groenlândia, diz o Washington Post.

Segundo o jornal, a administração do presidente Donald Trump tem trabalhado no tema há semanas, a fim de determinar as ramificações financeiras para transformar a ilha do Ártico em território americano, incluindo a prestação de serviços a seus 58 mil habitantes.

No último domingo (30), o mandatário confirmou que teve conversas sobre a anexação.

“Nós vamos pegar a Groenlândia. Sim, 100%. Existe uma boa possibilidade que possamos fazer isso sem força militar, mas não descarto nada”, disse Trump na ocasião.

Além disso, na sexta-feira (28), membros do governo americano, incluindo o vice-presidente, J.D. Vance, realizaram uma visita à ilha, cuja viagem foi definida pelo chefe de Estado como “um sinal de pura amizade”.

No entanto, o primeiro-ministro groenlandês, Múte Bourup Egede, acusou Washington de interferir nos assuntos políticos e definiu a visita como “altamente agressiva”.

O interesse de Trump pela Groenlândia tem dois grandes motivos: sua posição geográfica estratégica, que está mais próxima de Nova York do que de Copenhague, capital da Dinamarca, além das riquezas minerais da região.

Apesar de ser um território autônomo, os groenlandeses continuam dependentes do governo dinamarquês em diversos fatores, como aplicação da lei, política monetária, relações exteriores, defesa e segurança. (ANSA).