EUA estreia no basquete de Paris-2024 com vitória (110-84) sobre a Sérvia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2024 - 15:01 Para compartilhar:

O ‘Dream Team’ do basquete dos Estados Unidos estreou em grande estilo no torneio olímpico masculino dos Jogos de Paris-2024 ao vencer a Sérvia (110-84) neste domingo (28), em Villeneuve-d’Ascq.

Depois de um início de jogo complicado, os atuais campeões olímpicos rapidamente recuperaram a vantagem no placar e não a deixaram escapar, impulsionados pela habilidade de suas estrelas Kevin Durant (23 pontos) e LeBron James (21 pontos) e apesar da boa atuação do astro sérvio Nikola Jokic (20 pontos).

Com três ouros olímpicos no currículo, Kevin Durant foi o cestinha da partida com 23 pontos, 15 deles em cinco bolas de três no primeiro quarto.

O astro LeBron James, que se tornou o jogador mais velho a atuar pela seleção americana (39 anos), terminou com 21 pontos.

A sérvia de Nikola Jokic, vencedor de três dos últimos quatro prêmios de Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA, começou bem e abriu 10-2 no início do duelo, mas não teve forças para segurar o forte time americano, que terminou o primeiro período vencendo por 25-20.

Na metade do segundo quarto, após sair do banco, Jokic acordou com nove pontos consecutivos que recolocaram os sérvios na disputa. Mas os Estados Unidos aumentaram a diferença sobre a atual vice-campeã mundial sem fazer muito esforço.

O técnico Steve Kerr nem precisou colocar em quadra o destaque do Indiana Pacers, Tyrese Haliburton, que acompanhou o jogo sorridente no banco, nem o líder do campeão da NBA Boston Celtics, Jayson Tatum, que não pareceu muito feliz por não ter entrado.

Por sua vez Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, estreou nos Jogos Olímpicos aos 36 anos com duas cestas de três.

bdu/hpa/aam/cb