‘EUA estarão presentes se Rússia quiser negociar’, diz Blinken

ROMA, 30 ABR (ANSA) – O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou nesta terça-feira (30) que o seu país estará presente caso a Rússia demonstre interesse em negociar o fim da guerra na Ucrânia.

“Se a Rússia mostrar um desejo sincero de negociar para acabar com a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos certamente estarão presentes”, declarou ele em conversa com o presidente do Fórum Econômico Mundial, Borge Brende, em Riad.

Segundo a Radio Liberty, o representante americano reforçou que acredita que os ucranianos também estarão lá e afirmou que o fim da guerra “depende em grande parte do presidente russo, Vladimir Putin, e do que ele decidir”.

“Espero que Putin entenda a mensagem e demonstre sua disponibilidade para negociações sinceras de acordo com os princípios fundamentais que sustentam a comunidade internacional e a Carta das Nações Unidas: soberania, integridade territorial, independência”, acrescentou.

De acordo com Blinken, a invasão da Rússia à Ucrânia “transformou-se em um fiasco estratégico para Moscou, que teve de fazer enormes esforços para escapar aos controles e sanções às exportações e foi forçado a reorientar a sua economia”. “Uma situação que não pode ser sustentada no longo prazo”.

Em geral, para ele, a Rússia está mais fraca econômica e militarmente, enquanto os ucranianos estão unidos “como nunca antes” contra o país liderado por Putin.

Por fim, Blinken explicou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) “é mais forte e maior” e a Europa “libertou-se da dependência dos recursos energéticos russos de uma forma extraordinária em apenas dois anos”. (ANSA).