EUA estão prontos dar nova licença à Chevron para bombear petróleo na Venezuela

Os Estados Unidos estão prestes a conceder uma licença à Chevron para bombear petróleo na Venezuela, uma mudança de política que aliviaria as sanções de anos e poderia abrir a porta para outras empresas de petróleo fazerem negócios lá. A petrolífera americana recuperaria o controle parcial de suas atividades de produção e manutenção em campos petrolíferos venezuelanos em ruínas, nos quais manteve participações por meio de joint ventures com a petrolífera estatal Petróleos de Venezuela SA. Dívidas deverão ser pagas, o que pode levar anos, segundo fontes a par do assunto.

A concessão da nova licença depende do anúncio do governo venezuelano e de seus oponentes políticos, previsto para sábado, de implementar um programa humanitário de US$ 3 bilhões usando fundos venezuelanos descongelados pelos EUA, bem como um acordo para retomar as negociações na Cidade do México no próximo mês para resolver crise política do país por meio de eleições livres e justas, disseram as fontes. As negociações rapidamente colocariam em ação a autorização dos Estados Unidos para o retorno da Chevron aos campos de petróleo da Venezuela, segundo as pessoas.

A licença, que não é permanente e precisará de renovação futura, devolveria a situação da Chevron na Venezuela a um quadro de sanções semelhante ao vigente em 2019, antes que o governo Trump restringisse ainda mais as atividades da Chevron como parte de uma “pressão máxima”, campanha destinada a derrubar o governo venezuelano de Nicolás Maduro.

