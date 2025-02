EUA esperam que Ucrânia assine em breve acordo sobre minerais críticos

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, disse nesta sexta-feira, 21, esperar que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assine um acordo de recursos minerais com os Estados Unidos como parte de esforços para encerrar a guerra entre Rússia e Ucrânia.

O governo ucraniano afirmou que Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial, conversou com Waltz nesta sexta, após fortes críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, à postura de Zelensky no conflito.

Em ligação com Waltz, Yermak “salientou a importância de manter a cooperação bilateral e as relações entre Ucrânia e os EUA”, disse o gabinete de Zelensky. Algumas horas depois, o americano disse na Conferência de Ação Política Conservadora, em Washington: “O resumo é este: o presidente Zelensky vai assinar o acordo, e vocês verão isso em um prazo bem curto”. Fontes na Casa Branca indicaram que os termos ainda estão em negociação.

O cavalo de pau americano — os EUA foram os maiores apoiadores da Ucrânia no conflito sob a Presidência de Joe Biden –, alarmou autoridades europeias e alimentou temores de que Kiev fosse forçada a negociar um acordo de paz que favorecesse o presidente russo, Vladimir Putin.

Zelensky afirmou que Trump está preso a uma “bolha de desinformação”, mas depois amenizou suas críticas em comunicados, afirmando esperar por pragmatismo americano. Na quarta-feira, 19, ele rejeitou exigências dos EUA de que a Ucrânia cedesse 500 bilhões de dólares em riquezas minerais para pagar a Washington pela ajuda dada em tempos de guerra, dizendo que os EUA não forneceram nem sequer perto do valor levantado por Trump, e que não foram dadas garantias no acordo.