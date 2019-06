EUA, Espanha, Suécia e Canadá disputam vaga para as quartas de final

Alemanha, Noruega, Inglaterra e França já garantiram a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. As seleções europeias confirmaram o favoritismo e despacham as representantes da África, da Oceania e da América do Sul. Nos próximos duelos, também haverá confrontos intercontinentais.

Dois jogos estão previstos nesta segunda-feira(24) pelas oitavas de final. Na fase de eliminação, se o jogo terminar empatado no tempo normal, haverá prorrogação de 30 minutos. Se persistir o empate, a decisão será nos pênaltis.

Espanha x Estados Unidos

O jogo abre a rodada desta segunfa-feira, às 13h, no estádio Auguste-Delane, em Reims. Quem vencer joga as quartas de final contra a França na próxima sexta-feira(28).

A Espanha, segunda colocada do Grupo B, teve uma vitória, uma derrota e um empate na primeira fase. Venceu a África do Sul por 3 a 1. Perdeu pra Alemanha por 1 a 0. E empatou com a China em 0 a 0.

Os Estados Unidos tiveram 100% de aproveitamento no Grupo F. Golearam a Tailândia por 13 a 0 . Venceram o Chile por 3 a 0. E ganharam da Suécia por 2 a 0.

Suécia x Canadá

A partida será hoje, às 16h, no estádio Parc des Princes, em Paris. O vencedor pega a Alemanha nas quartas final, no próximo sábado(29).

A Suécia ganhou o direito de disputar as oitavas por ser a segunda colocada do Grupo F. Na fase de grupos, obteve duas vitórias e uma derrota. Venceu as chilenas por 2 a 0. Goleou as tailandesas por 5 a 1. E perdeu para as americanas por 2 a 0.

O Canadá, segundo colocado do Grupo E, somou duas vitórias e sofreu uma derrota na fase de grupos. Ganhou de Camarões por 1 a 0. Venceu a Nova Zelândia por 2 a 0. E perdeu pra Holanda por 2 a 1.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino

Segunda (24)

Espanha x Estados Unidos

Suécia x Canadá

Terça (25)

Itália x China

Holanda x Japão

Classificadas para as quartas de final da Copa da França 2019

França 2 x 1 Brasil (prorrogação)

Inglaterra 3 X 0 Camarões

Noruega 1×1 (4 x 1) Austrália (pênaltis)

Alemanha 3X 0 Nigéria