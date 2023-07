EUA: equipe de caçadores captura cobra gigante de 5,7 metros na Flórida

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 15:57 Compartilhe

Um grupo de “apaixonados caçadores de cobras” conseguiu capturar recentemente a maior píton birmanesa já registrada na Flórida, nos Estados Unidos. A cobra, que quebrou recordes, mede 5,7 metros e pesa cerca de 56 kg.

A captura foi realizada devido ao fato de que a espécie é considerada invasora na região da Flórida e a legislação permite que caçadores e residentes ajam para controlar esses répteis e evitar danos ao ecossistema local.

A cobra, com aproximadamente 20 anos de idade, foi encontrada na Reserva Nacional Big Cypress, localizada no sul do estado. O grupo de caçadores, formado por Ian Easterling, Jake Waleri e Stephen Gauta, inicialmente tentou pegar a cobra com uma rede, mas quando um dos caçadores tentou agarrá-la pela cabeça, ela reagiu de forma agressiva.

Segundo Jake, um dos caçadores, a cobra ficou completamente furiosa. “Ela estava tentando me envolver. Tentou estrangular a mim e a meus amigos”, disse ele em entrevista a uma emissora afiliada da CBS. “Estávamos nos metendo em uma luta um pouco mais complicada do que esperávamos.”

O recorde anterior para a maior píton encontrada na Flórida era de uma cobra de 5,4 metros, de acordo com a ONG The Conservancy of Southwest Florida.

A píton birmanesa é uma espécie invasora na Flórida, causando problemas para o ecossistema local, uma vez que não possui predadores naturais e pode se reproduzir rapidamente. A captura de cobras de grande porte exige cuidado e experiência dos caçadores, pois esses animais podem representar um perigo significativo devido ao seu tamanho e agressividade. É importante que apenas pessoas qualificadas e autorizadas realizem esse tipo de trabalho.

