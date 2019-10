EUA enviarão 3 mil soldados para Arábia Saudita

ROMA, 11 OUT (ANSA) – O governo dos Estados Unidos autorizou o envio de 3 mil soldados, além de equipamentos militares, para a Arábia Saudita, em meio a uma escalada de tensão no Oriente Médio, informou o Pentágono nesta sexta-feira (11).

Segundo comunicado, o secretário de Defesa, Mark Esper, aprovou também o envio de duas baterias de mísseis terra-ar Patriot, dois esquadrões de soldados e um esquadrão aéreo, além de um sistema de mísseis balísticos THAAD. “Os Estados Unidos não buscam nenhum conflito com o Irã, mas manteremos uma forte presença militar na área, pronta para responder a qualquer crise e defender as forças e os interesses americanos na região”, afirmou Jonathan Hoffman, porta-voz do Pentágono, em comunicado. No texto, ainda é informado que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, já está ciente do envio das tropas adicionais, que têm o objetivo de garantir e fortalecer a defesa do país saudita. De acordo com o governo norte-americano, desde maio, o Departamento de Defesa aumentou o número de tropas em aproximadamente 14 mil. Além disso, a qualquer momento podem avançar mais unidades adicionais do Exército, da Força Aérea, da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais O anúncio ocorre em meio à crescente tensão na região. Hoje, o Irã denunciou um ataque com mísseis contra um navio de sua estatal de petróleo que navegava perto da costa da Arábia Saudita, a 120 quilômetros de Jidá, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana Irna. “Este é um ataque terrorista”, disseram fontes anônimas à agência. No momento, não está claro qual é a extensão do dano, mas a mídia fala de um vazamento de petróleo no Mar Vermelho.

Toda a tripulação a bordo do navio “está intacta e o navio está estável”. A companhia petrolífera nacional iraniana garantiu que “não há fogo a bordo”.(ANSA)