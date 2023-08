EUA envia navios ao Mar Vermelho para impedir que Irã apreenda petroleiros

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/08/2023 - 15:47 Compartilhe

Mais de 3 mil soldados dos Estados Unidos chegaram ao Mar Vermelho a bordo de navios de desembarque, em uma nova mobilização para impedir o Irã de apreender petroleiros, anunciou a Marinha americana nesta segunda-feira (07).

Esta operação reforça o posicionamento das forças americanas no Golfo, uma área estratégica para o tráfego internacional de hidrocarbonetos.

Irã, um país em confronto direto com os Estados Unidos, afirmou que a mobilização militar dos EUA na área “nunca forneceu segurança” e que “os interesses [de Washington] nesta região sempre o levaram a alimentar a instabilidade e a insegurança”.

Militares americanos chegaram ao Mar Vermelho no domingo, a bordo do USS Bataan e do USS Carter Hall, disse a Quinta Frota dos da US Navy em comunicado.

“Com essas ações, os Estados Unidos demonstram seu compromisso de garantir a liberdade de navegação e impedir o Irã de realizar atividades desestabilizadoras”, acrescentou.

“Essas unidades trazem uma significativa flexibilidade e capacidade operacional para nosso trabalho (…) de deter as atividades desestabilizadoras e de diminuição das tensões regionais provocadas pelo assédio e apreensão de navios mercantes pelo Irã”, disse à AFP o comandante Tim Hawkins, porta-voz da Quinta Frota.

Segundo os militares americanos, o Irã apreendeu ou tentou apreender, nos últimos dois anos, quase 20 navios de bandeira internacional nesta região.

