EUA: entregas da Boeing no segundo trimestre superam expectativas e ação sobe em NY

A Boeing anunciou nesta terça-feira, 11, a entrega de 136 jatos comerciais no segundo trimestre deste ano, alta de 12,4% em comparação à igual período de 2022. O resultado surpreendeu as expectativas de analistas do mercado consultados pelo Wall Street Journal, em especial, as 60 entregas realizadas em junho, que ultrapassaram o valor combinado dos dois meses anteriores. Após o anúncio, os papéis da Boeing zeraram perdas e inverteram sinal, avançando 1,10% em Nova York, às 12h45 (de Brasília).

Paris air show

Em artigo, o WSJ aponta que os pedidos da Boeing durante o Paris Air Show “empalidecem” próximos aos 900 pedidos acumulados pela Airbus. A maioria dos acordos fechados pela empresa norte-americana – 220 dos 288 de junho – vieram da confirmação do pedido da Air India no início deste ano. Por outro lado, a Boeing conquistou 37 pedidos não identificados em junho, todos da startup Riyadh Air, para 91 jatos de fuselagem larga, em comparação com apenas oito da Airbus.

*Com informações da Dow Jones Newswires

