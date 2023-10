EUA entrega à Ucrânia munição apreendida do Irã, diz Exército

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/10/2023 - 15:59 Compartilhe

Os Estados Unidos entregaram à Ucrânia munições para armas pequenas que foram apreendidas enquanto eram transferidas das forças iranianas para os rebeldes apoiados por Teerã no Iêmen, informou o Exército nesta quarta-feira (4).

A medida pode sinalizar o fornecimento de mais material militar apreendido à Ucrânia, uma vez que a capacidade de Washington para seguir armando Kiev está sendo questionada devido à oposição dos legisladores republicanos de linha dura.

“O governo dos Estados Unidos transferiu aproximadamente 1,1 milhão de cartuchos de 7,62 mm para as forças armadas ucranianas” na segunda-feira, disse o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em um comunicado.

A munição foi apreendida pelas forças navais americanas em dezembro de 2022 enquanto estava “sendo transferida da IRGC aos huthis no Iêmen”, disse o Centcom, referindo-se à Guarda Revolucionária do Irã e às forças rebeldes iemenitas apoiadas por Teerã.

“O governo obteve a propriedade dessas munições em 20 de julho de 2023, por meio de ações judiciais de confisco civil do Departamento de Justiça” contra a IRGC, acrescentou.

Na terça-feira, o Pentágono disse que os Estados Unidos podem seguir satisfazendo as necessidades militares da Ucrânia por um “pouco mais de tempo” com a assistência que já foi autorizada, mas que requer a ação do Congresso para que a ajuda continue a mais longo prazo.

A oposição republicana à ajuda à Ucrânia levou os legisladores a excluírem novos fundos de ajuda de um projeto de lei aprovado no fim de semana para evitar uma paralisação do governo dos Estados Unidos, e não se sabe exatamente por quanto tempo irá durar o apoio anteriormente autorizado.

A aprovação de fundos adicionais se complica ainda mais pelo caos sem precedentes na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que destituiu esta semana seu presidente, Kevin McCarthy.

O Pentágono afirma que o governo ainda tem autoridade para retirar 5,4 bilhões de dólares (cerca de R$ 28 bilhões) em equipamentos para a Ucrânia das reservas militares americanas, mas apenas 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões) em financiamento para substituir o material doado.

As autoridades americanas lideram a campanha de apoio internacional à Ucrânia, criando rapidamente uma coalizão para apoiar Kiev após a invasão russa do ano passado e coordenando a ajuda de dezenas de países.

Washington comprometeu mais de 43 bilhões de dólares (cerca de R$ 221 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia desde que Moscou lançou sua invasão de grande escala em fevereiro de 2022, mais da metade de toda ajuda internacional à segurança.

