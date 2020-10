EUA endurece sanções contra setor petroleiro do Irã

O governo Donald Trump impôs nesta segunda-feira (26) novas sanções ao setor de petróleo do Irã, incluindo vendas para Síria e Venezuela, reduzindo a margem de manobra do candidato democrata à Presidência, Joe Biden, caso ele vença as eleições na próxima semana.

Desde 2018, o governo Trump impõe sanções abrangentes com o objetivo de encerrar todas as exportações de petróleo do Irã, punindo qualquer país que comprar o produto de seu rival.

O governo informou que designou a Companhia Nacional de Petróleo do Irã, o Ministério do Petróleo do Irã e a Companhia Nacional de Petroleiros do Irã sob uma autoridade antiterrorismo, o que significa que qualquer futuro governo terá que tomar medidas legais para reverter a decisão.

O Departamento do Tesouro emitiu as sanções ligando as três entidades à Força Qods dos Guardiões da Revolução, de elite, anteriormente designada como organização terrorista pelos Estados Unidos e cujo comandante, Qasem Soleimani, foi morto em um ataque norte-americano ao aeroporto de Bagdá. em janeiro.

“O regime iraniano continua priorizando seu apoio a entidades terroristas e seu programa nuclear em detrimento das necessidades do povo iraniano”, disse o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, em um comunicado.

Biden, que lidera as pesquisas de intenção de voto antes para as eleições da próxima terça-feira, apoia a diplomacia com o Irã e um acordo negociado sob o governo de Barack Obama, segundo o qual Teerã cortou drasticamente suas atividades nucleares em troca de promessas de alívio das sanções.

O Departamento do Tesouro disse que uma rede apoiada pela Força Qods enviou mais de uma dúzia de petroleiros na primavera de 2019, principalmente para a Síria, onde o Irã é um dos principais apoiadores do presidente Bashar al Assad emergindo de uma guerra civil.

Além das designações de terrorismo, o Departamento do Tesouro impôs sanções a um empresário iraniano baseado no Reino Unido, Mahmoud Madanipour, e a empresas relacionadas a transações com a Venezuela.

O Departamento do Tesouro o acusou de organizar o embarque de dezenas de milhares de toneladas de gasolina para a Venezuela, onde Trump tentou sem sucesso depor o presidente Nicolás Maduro.

Os Estados Unidos também impuseram sanções ao governo Maduro e, no início deste ano, conseguiram apreender cargas de combustível de quatro navios iranianos com destino à Venezuela, que sofre com uma significativa escassez de gasolina e energia, apesar de seu petróleo abundante.

