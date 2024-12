EUA: empresas de aluguel de temporada Casago e Vacasa anunciam fusão estratégica; ações sobem

A Casago, uma das principais empresas de gestão de propriedades para aluguel por temporada, e a Vacasa, plataforma de gestão de aluguel na América do Norte, anunciaram nesta segunda-feira que firmaram um acordo de fusão, no qual a Casago adquirirá todas as ações em circulação da Vacasa detidas por acionistas públicos a um preço de US$ 5,02 por ação – sujeito a ajustes conforme estabelecido no acordo de fusão.

A combinação da Casago e da Vacasa criará uma plataforma de gerenciamento de aluguel por temporada, combinando as vantagens de uma marca internacional com o cuidado personalizado do gerenciamento local, disseram as empresas em comunicado conjunto.

“Estamos entusiasmados com a fusão com a Vacasa, uma empresa que compartilha nossa dedicação à excelência”, disse o fundador e CEO da Casago, Steve Schwab. “Juntos, fortaleceremos nossa capacidade de oferecer qualidade de serviço consistente em escala global, aproveitando nossos recursos e experiência combinados para atender melhor nossos proprietários, hóspedes e parceiros”.

Às 14h55 (de Brasília), as ações da Vacasa saltavam 29,8% em Nova York.