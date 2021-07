EUA: em busca de trabalhadores, McDonald’s aumenta salários e benefícios

Os proprietários da McDonald’s estão adicionando assistência infantil emergencial e outros benefícios a seus empregados, já que muitos restaurantes dos Estados Unidos estão lutando para contratar funcionários suficientes para operarem seus negócios.

Os franqueados americanos da gigante dos hambúrgueres visam aumentar o pagamento por hora, dar aos trabalhadores folgas remuneradas e ajudar a cobrir os custos de mensalidades para atrair trabalhadores suficientes e melhorar a imagem da Golden Arches como empregadora. A matriz corporativa do McDonald’s disse que está fazendo um investimento multimilionário para apoiar os esforços das franquias.

A mão-de-obra surgiu como um dos maiores desafios para a recuperação pós-pandemia da economia dos EUA, particularmente em negócios com muitos serviços que dependem de um grande número de trabalhadores para preparar refeições ou fazer camas. Os restaurantes no ano passado tiveram algumas das maiores demissões, já que a covid-19 provocou fechamentos e restrições, e a indústria agora está lutando para trazer de volta trabalhadores e encontrar novos. O emprego em restaurantes e bares permanece 1,3 milhão de trabalhadores mais baixo do que desde que a pandemia começou a se espalhar nos EUA, enquanto outros setores quase voltaram ao pleno emprego.

McDonald’s, um dos maiores empregadores dos EUA, com cerca de 800 mil trabalhadores nos restaurantes da rede, é observado de perto por outros na indústria por seus movimentos salariais. A empresa disse em maio que aumentaria os salários iniciais em seus restaurantes de propriedade corporativa de US$ 11 para US$ 17 a hora e disse que continuaria avaliando os salários para serem competitivos.

