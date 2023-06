EUA em alerta por primeiros casos locais de malária em 20 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 6:15 Compartilhe

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos emitiu um alerta na segunda-feira (26) depois de confirmar cinco casos de malária, os primeiros contágios locais da doença no país em duas décadas.

Quatro contágios transmitidos por mosquitos foram confirmados na Flórida e um no Texas, afirmou o CDC no alerta de saúde. Os casos dos dois estados não parecem estar relacionados, de acordo com as autoridades.

“Todos os pacientes receberam tratamento e estão melhorando”, afirmou o CDC.

As autoridades investigam outros casos e adotaram medidas de vigilância e controle de mosquitos nas áreas afetadas.

O estado da Flórida emitiu um alerta após a detecção de casos nos condados de Sarasota e Manatee, com apelos à população para drenar a água parada utilizada pelos mosquitos.

O Texas também divulgou um alerta depois que um morador do condado de Cameron foi diagnosticado com malária. O departamento estadual de saúde informou que não foram identificados outros casos.

O CDC explicou que “apesar dos casos, o risco de contágio local de malária permanece extremamente reduzido nos Estados Unidos”.

O contágio local anterior de malária nos Estados Unidos havia sido detectado em 2003, quando foram identificados oito casos em Palm Beach, Flórida, de acordo com o CDC.

Quase todos os casos de malária nos Estados Unidos são importados por pessoas que viajam para países com transmissão da doença.

