EUA elegem 1ª congressista transgênero em sua história

Ansai Ansa 06/11/2024 - 15:01

NOVA YORK, 6 NOV (ANSA) – Pela primeira vez na história, uma mulher transgênero conquistou uma cadeira na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, enquanto duas afro-americanas foram eleitas para o Senado ao mesmo tempo, outro fato inédito das eleições de 5 de novembro.

A democrata Sarah McBride, de 34 anos, conquistou a única cadeira do estado de Delaware, a mais antiga da história americana, ao bater o republicano John Whalen 3º.

Sua campanha se voltou a temas como família, saúde para todos e liberdade reprodutiva, uma homenagem a seu marido, Andrew Crew, um homem transgênero que ela conheceu em uma festa de Barack Obama na Casa Branca e que morreu de câncer quatro dias após o casamento.

Já as senadoras afro-americanas eleitas são Lisa Blunt Rochester, também de Delaware, e Angela Alsobrooks, de Maryland.

Outras mulheres com a mesma origem já serviram no Senado dos EUA, como a vice-presidente Kamala Harris, Carol Moseley Braun e Laphonza Butler (que ainda está no cargo), mas nunca ao mesmo tempo.

Outro destaque nas eleições americanas de 2024 foi a vitória do democrata Andy Kim como primeiro senador de origem coreana, em Nova Jersey. (ANSA).