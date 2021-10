EUA e UE encerram guerra tarifária sobre aço e alumínio

WASHINGTON (Reuters) – Os Estados Unidos e a União Européia concordaram em resolver sua longa disputa comercial sobre as tarifas norte-americanas sobre o aço e o alumínio, evitando um pico nas tarifas retaliatórias da UE sobre motocicletas, bourbon e outros produtos dos EUA, disse neste sábado a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo.

Ela disse que o acordo manterá as tarifas sobre aço e alumínio da Seção 232 dos EUA impostas pelo ex-presidente Donald Trump, ao mesmo tempo que permitirá que uma quantidade limitada de produtos da UE entre nos Estados Unidos e ajudará ambas as economias a enfrentar o “desafio compartilhado” do excesso de capacidade global produzido principalmente pela China.

(Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder)

