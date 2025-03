EUA e Ucrânia discutem cessar-fogo na semana que vem em encontro na Arábia Saudita

Após ficar seis dias sob pressão intensa dos Estados Unidos para ceder a um cessar-fogo com a Rússia sob os termos ditados por Donald Trump, a Ucrânia vai voltar à mesa de negociações na próxima semana, quando representantes dos governos americano e ucraniano devem se encontrar na Arábia Saudita.

Os planos foram confirmados nesta quinta-feira (06/03) pelo presidente ucraniano Volodimir Zelenski e pelo enviado especial do governo americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Segundo Witkoff, o encontro deve ser realizado na próxima terça-feira (11/03), com a discussão de um “acordo de paz e um primeiro cessar-fogo”. A expectativa é que o ministro ucraniano da Defesa, Rustem Umerov, também esteja presente.

Zelenski disse que se reunirá um dia antes, na segunda-feira, com o príncipe saudita Mohammed bin Salman.

Nesta quinta-feira, em reunião com líderes europeus, Zelenski havia condicionado um cessar-fogo com a Rússia à suspensão dos ataques à infraestrutura civil e de energia ucraniana, assim como das operações militares no Mar Negro, além da libertação de prisioneiros de guerra.

Na ocasião, o líder ucraniano voltou a insistir em “garantias de segurança” – posição que, poucos dias atrás, atraiu a ira de Trump, frustrando negociações com os EUA e motivando a suspensão da ajuda militar americana. Alarmados, os europeus se prontificaram a oferecer essas garantias – mas também insistem em apoio americano em caso de emergência.

Witkoff diz que acordo de terras raras será assinado na Arábia Saudita

Nesta quinta-feira, Witkoff disse que Trump estava satisfeito com o pedido de desculpas de Zelenski e seu empenho em assinar um acordo econômico para exploração americana de minerais críticos em solo ucraniano.

O governo Trump quer esse acordo econômico como contrapartida à ajuda dos EUA à Ucrânia na guerra, e o trata como primeiro passo rumo à paz na região.

Perguntado se o acordo será assinado na Arábia Saudita, Witkoff respondeu: “Acho que Zelenski se ofereceu para assiná-lo. Veremos se ele o fará.”

O próprio Trump anunciou a jornalistas nesta quinta-feira que deve viajar à Arábia Saudita para fechar um acordo de investimentos com o governo saudita que prevê, entre outros pontos, a venda de equipamentos militares americanos.

Se confirmada, será a primeira viagem internacional do presidente americano. Trump, contudo, não especificou uma data, dizendo que provavelmente viajaria dentro de um mês e meio.