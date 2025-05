EUA e Ucrânia assinam acordo sobre minerais raros

WASHINGTON, 1 MAI (ANSA) – Os Estados Unidos e a Ucrânia assinaram um acordo sobre minerais que garantirá acesso privilegiado de Washington a novos projetos de investimento para desenvolver recursos naturais de Kiev, incluindo alumínio, grafite, petróleo e gás natural.

Em um comunicado, o Departamento do Tesouro dos EUA informou que o pacto para a exploração de minerais da nação europeia será importante para os trabalhos de reconstrução da Ucrânia no pós-guerra contra a Rússia.

“Sou grata a todos que trabalharam no acordo e o tornaram mais significativo. Agora, o documento está pronto para garantir o sucesso de ambos os nossos países”, disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que a assinatura do acordo sobre terras raras será um “passo importante para acabar com a guerra” no leste europeu.

A União Europeia, por sua vez, observou que o pacto inclui disposições específicas para proteger o pedido de adesão da Ucrânia ao bloco europeu. Além disso, o documento foi um passo fundamental para a soberania, a segurança e a prosperidade de Kiev.

“Temos o primeiro resultado da reunião no Vaticano, o que a torna verdadeiramente histórica. Também estamos ansiosos pelos outros resultados dessa conversa. É um acordo verdadeiramente igualitário que cria uma oportunidade para investimentos na Ucrânia”, celebrou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

