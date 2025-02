EUA e Rússia farão nova rodada de negociações nesta semana

ROMA, 23 FEV (ANSA) – Um representante do governo da Rússia anunciou que uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos será realizada no fim desta semana.

Em declaração à agência estatal Tass, o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que a reunião acontecerá no nível de “chefes de departamento de agências de política externa”.

“Estamos abertos a contatos com a parte americana, sobretudo em relação a entraves nas relações bilaterais. Esperamos progressos reais”, declarou Ryabkov, sem, no entanto, fornecer a data exata e o local do encontro.

Os chefes das diplomacias dos EUA, Marco Rubio, e da Rússia, Sergei Lavrov, já se reuniram na Arábia Saudita em 18 de fevereiro e concordaram em nomear “equipes de alto nível” para negociar o fim da guerra na Ucrânia e em estabelecer as bases para “futuras cooperações” entre as duas maiores potências nucleares do planeta. (ANSA).