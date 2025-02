EUA e Rússia deram ‘passo importante para paz’, diz Kremlin

MOSCOU, 19 FEV (ANSA) – O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, avaliou positivamente o encontro entre representantes da Rússia e dos Estados Unidos ocorrido na última terça-feira (18) na Arábia Saudita para negociar o fim da guerra na Ucrânia.

“Os EUA e a Rússia deram um passo muito importante para a criação das condições de um tratado de paz”, afirmou Peskov nesta quarta (19), acrescentando que a reunião “demonstrou a justa vontade política de ambas as partes, americanas e russas”.

Agora o Kremlin “aguarda que Volodymyr Zelensky apresente suas propostas para colocar fim ao confronto”, apesar de o líder ucraniano não ter sido convidado para participar do encontro em Riad, assim como outros representantes europeus.

Rússia e EUA concordaram em “nomear equipes de alto nível para começar a trabalhar em um caminho para acabar com o conflito em Kiev o quanto antes, de uma forma duradoura, sustentável e aceitável para todas as partes”, assim como “estabelecer as bases para uma futura cooperação em questões de interesse geopolítico mútuo e em oportunidades econômicas e de investimento históricas que surgirão de um fim bem-sucedido” da guerra. (ANSA).