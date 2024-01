EUA e Reino Unido realizam novos ataques no Iêmen

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 19:59 Para compartilhar:

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram novos ataques contra o Iêmen, afirmou a agência de notícias dos rebeldes huthis na madrugada de terça-feira (noite de segunda, 22, no Brasil), antes da confirmação das duas potências ocidentais.

“Forças britânico-americanas estão realizando ataques na capital, Saná” e várias outras partes do Iêmen, reportou a agência de notícias Saba em um breve alerta em árabe.

Os dois países declararam, em um comunicado conjunto, que lançaram ataques contra “oito alvos huthis no Iêmen, em resposta aos contínuos ataques dos huthis contra o tráfego internacional e comercial, assim como contra navios de guerra que passam pelo Mar Vermelho”.

Segundo a emissora Al Masira, dos huthis, quatro ataques tiveram como alvo a base militar de Al Dailami, ao norte da capital, Saná, controlada pelos rebeldes.

Os huthis, apoiados pelo Irã e que apoiam o Hamas palestino em sua guerra contra Israel, reivindicaram, nesta segunda, um ataque contra um navio militar americano em frente à costa iemenita.

As forças huthis “executaram uma operação militar dirigida contra o cargueiro militar americano Ocean Jazz, no Golfo de Áden”, afirmou o porta-voz do movimento, Yahya Saree.

Contactado pela AFP, um funcionário de defesa americano qualificou a informação como “falsa”.

Desde meados de novembro, os huthis atacaram o que consideram ser navios ligados a Israel no Mar Vermelho em solidariedade com os palestinos de Gaza, perturbando o tráfego marítimo e levando os Estados Unidos e o Reino Unidos a realizar ataques em retaliação.

