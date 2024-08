EUA é ouro nos revezamentos 4x400m masculino e feminino em Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/08/2024 - 18:48 Para compartilhar:

Os Estados Unidos conquistaram a ‘dobradinha’ de ouro no revezamento 4×400 metros nos Jogos Olímpicos de Paris, onde sua velocista, Gabby Thomas, anteriormente coroada nos 200 e 4×100 metros, terminou sua participação em Paris com três títulos.

Ela foi a atleta de maior sucesso na pista do Stade de France, onde Sydney McLaughlin-Levrone e Rai Benjamin, ambos campeões nos 400 metros com barreiras, conquistaram o segundo ouro parisiense no revezamento deste sábado.

Benjamin formou a equipe com Christopher Bailey, Vernon Norwood e Bryce Deadmon que fechou a prova com o tempo de 2m54s43, um novo recorde olímpico, à frente de Botsuana de Letsile Tebogo (2m54s53, medalha de prata) e Grã-Bretanha (2m55s53, bronze).

Depois foi a vez da corrida de revezamento feminina, com um quarteto especialmente forte, onde Shamier Little e Alexis Holmes acompanharam McLaughlin-Levrone e Gabby Thomas.

As americanas pararam o cronômetro em 3 minutos, 15 segundos e 27 centésimos, derrotando a Holanda de Femke Bol (3m19s50, medalha de prata) e a Grã-Bretanha (3m19s72, bronze).

O recorde mundial pertencente à União Soviética (3m15s17 em 1988) quase foi quebrado. As americanas ficaram a dez centésimos de segundo dessa marca.

À espera apenas da maratona feminina para encerrar o atletismo destes Jogos Olímpicos, os Estados Unidos foram os dominadores absolutos desta edição, com até agora 13 ouros, 11 pratas e 9 bronzes, com um total de 33 medalhas.

