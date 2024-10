EUA e Otan confirmam tropas da Coreia do Norte na Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 OUT (ANSA) – Os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) confirmaram pela primeira vez a presença de tropas da Coreia do Norte na Rússia, ainda que não tenham identificado o motivo para a chegada de militares de Pyongyang ao país vizinho.

Segundo o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, “há evidências da presença de tropas norte-coreanas na Rússia”. “O que exatamente eles estão fazendo lá? São coisas que ainda não descobrimos”, afirmou.

Já a porta-voz da Otan, Farah Dakhlallah, declarou que “se estas tropas estiverem destinadas a combater na Ucrânia, isso marcaria uma escalada significativa do apoio da Coreia do Norte à guerra ilegal russa e mais um sinal das perdas significativas da Rússia na linha da frente”.

Dakhlallah também acrescentou que a aliança “discutirá o assunto em breve”, após receber mais informações da Coreia do Sul.

De acordo com Seul, 3 mil soldados de Pyongyang já estão em solo russo, sendo que 10 mil são esperados até dezembro, suscitando preocupações sobre o risco de envolver um terceiro país na guerra na Ucrânia.

A Rússia, por sua vez, nega a presença de militares do governo de Kim Jong-un em seu território, chamando as declarações dos EUA e da Otan de “fake news criadas por Kiev”.

“A cooperação da Rússia com a Coreia do Norte na esfera militar e em outras esferas não viola o direito internacional e não causa qualquer dano à Coreia do Sul”, declarou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou, Maria Zakharova, citada pela agência Ria Novosti.

Zakharova apelou a Seul “para não sucumbir às provocações [ucranianas]”, acrescentando que “Kiev plantou o boato a fim de persuadir a Coreia do Sul a fornecer armas letais à Ucrânia”.

(ANSA).