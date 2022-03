EUA e Japão fecham acordo sobre tarifas de carne bovina

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) – Os Estados Unidos e o Japão anunciaram nesta quinta-feira um acordo que permitirá que agricultores e pecuaristas norte-americanos atendam à crescente demanda japonesa por carne bovina, medida que reduz as chances do governo japonês impor tarifas mais altas no futuro, disseram autoridades dos EUA.

O acordo inclui um novo mecanismo que exige que três condições separadas sejam alcançadas –em vez de apenas uma– para o Japão invocar um “gatilho de salvaguarda” e impor tarifas mais altas sobre a carne bovina dos EUA por 30 dias.

“Este acordo é uma grande vitória para nossos dois países, que garante que os agricultores e pecuaristas americanos possam continuar atendendo à crescente demanda do Japão por carne bovina de alta qualidade dos EUA”, disse a representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai, em comunicado.

O acordo, alcançado após um ano de consultas entre os dois países, entrará em vigor assim que o texto for finalizado e cada país tiver concluído algumas etapas restantes, disse uma autoridade dos EUA.

Em 2021, os Estados Unidos foram os maiores exportadores de carne bovina do mundo, com vendas globais da proteína e produtos do setor avaliados em mais de 10 bilhões de dólares, conforme dados oficiais.

(Reportagem adicional de Sakura Murakami)

Saiba mais