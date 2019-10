EUA e Japão assinam acordos em agricultura e comércio digital

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira a assinatura de dois acordos com o Japão, com os quais pretende aumentar o comércio digital e de produtos agrícolas.

Os acordos, anunciados no mês passado, se concretizaram quando Washington se encaminha para iniciar, na quinta, uma nova rodada de negociações com a China para tentar resolver a disputa entre ambas as potências.

As guerras comerciais de Trump afetaram duramente o setor agrícola dos EUA no ano passado, afetado pelo peso das tarifas impostas por Pequim a produtos americanos.

Contudo, as exportações de soja aumentaram nas últimas semanas.

“Esses acordos são uma tremenda vitória para nossas duas nações”, disse Trump sobre o pacto assinado com o Japão nesta segunda.

“Amamos nossos agricultores e pecuaristas. Trabalhamos duro nisto”, disse.

Pelos acordos assinados por Trump e pelo embaixador japonês nos Estados Unidos, Tóquio vai reduzir as tarifas sobre produtos agrícolas, entre eles a carne bovina e suína, equivalentes a US$ 7 bilhões. Ao mesmo tempo, aumentará suas compras de trigo e cevada dos Estados Unidos.

Em contrapartida, Washington reduzirá as tarifas sobre US$ 40 bilhões em produtos agrícolas japoneses. Os EUA também vão atenuar o regime de cotas para a carne desse país, para que Tóquio possa ser mais competitiva no mercado americano.

Em um acordo separado, ambos os países pactuaram eliminar tributos sobre produtos digitais como vídeos, música e livros e levantar as barreiras sobre as transferências de dados.