EUA e Israel se comprometem conjuntamente a negar armas nucleares ao Irã

JERUSALÉM (Reuters) – Os líderes dos Estados Unidos e de Israel se comprometeram nesta quinta-feira a negar armamento nuclear ao Irã, inclusive através do possível uso de “todos os elementos do poder nacional” à disposição dos EUA, de acordo com uma declaração conjunta.

A declaração, a ser assinada em Jerusalém pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e pelo primeiro-ministro israelense, Yair Lapid, ainda nesta quinta, também reafirma o apoio dos EUA à superioridade militar de Israel na região, inclusive com futuras garantias de defesa.

(Por Dan Williams)