EUA e Irã elogiam negociações sobre programa nuclear

NOVA YORK, 12 ABR (ANSA) – O governo dos Estados Unidos avaliou neste sábado (12) positivamente as conversas com o Irã, organizadas em Omã, sobre o seu rápido avanço do programa nuclear.

Em um comunicado, a Casa Branca declarou que as negociações foram “muito positivas e construtivas”, além de confirmar um novo encontro entre as delegações no próximo sábado (19).

Teerã, por sua vez, elogiou a atmosfera da reunião e também declarou que as conversas foram positivas.

As negociações indiretas foram realizadas sob a mediação do ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Al-Busaid. No entanto, os negociadores iranianos e americanos também falaram diretamente por “alguns minutos”.

De acordo com a agência de notícias Tasmin, o Irã enfatizou repetidamente que não aceitará ameaças dos EUA e discutirá a questão nuclear apenas com base em negociações mutuamente benéficas. (ANSA).