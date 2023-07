EUA e Holanda empatam (1-1) na 2ª rodada da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/07/2023 - 1:51 Compartilhe

Os Estados Unidos tiveram que lutar pelo empate em 1 a 1 nesta quinta-feira (27) diante da Holanda, em uma partida que reeditou a final da última Copa do Mundo Feminina.

As holandesas abriram o placar no primeiro tempo com um chute de Jill Roord e as americanas, atuais campeãs, empataram no segundo tempo com uma cabeçada da capitã Lindsey Horan.

Com esse resultado da partida disputada em Wellington, na Nova Zelândia, as duas seleções ficaram com quatro pontos após duas rodadas no Grupo E.

Os demais integrantes do grupo, Vietnã e Portugal, se enfrentam horas depois na cidade neozelandesa de Hamilton.

O duelo reeditou o encontro das duas seleções na final do Mundial Feminino da França-2019, quando os Estados Unidos defenderam o título com uma vitória de 2 a 0 sobre a Holanda.

Desta vez, as holandesas fizeram um primeiro tempo melhor, no qual encontraram algumas brechas na defesa da equipe adversária que haviam ficado evidentes na partida anterior dos Estados Unidos, quando venceram o Vietnã por 3 a 0.

Com este empate, as americanas encerraram uma sequência de 13 vitórias consecutivas em Copas e deixaram algumas dúvidas sobre a condição de favoritas para erguer a taça nesta edição, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

Após sua vitória por 1 a 0 sobre Portugal no jogo anterior, a Holanda manteve as americanas sob pressão durante grande parte do jogo desta quinta-feira.

Aparentemente afetadas pelo vento frio do inverno neozelandês, as americanas só partiram para o ataque para valer nos últimos 30 minutos do jogo, quando Lindsey Horan marcou o gol de empate.

Logo após esse gol, a capitã americana precisou de atendimento médico depois de se chocar com a holandesa Danielle van de Donk.

A atacante americana Alex Morgan marcou um gol na reta final, mas foi anulado por impedimento.

