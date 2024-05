EUA e Espanha unem forças contra a desinformação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/05/2024 - 14:31 Para compartilhar:

Estados Unidos e Espanha somaram forças contra a desinformação pelo perigo que ela representa para a “segurança nacional” e as eleições, com um memorando de entendimento assinado nesta sexta-feira (10) em Washington pelos chefes da diplomacia dos dois países, Antony Bliken e José Manuel Albares.

“A propaganda, a desinformação, a manipulação da informação são ameaças à segurança nacional de nossos países e de muitos outros” devido ao fato de os adversários a usarem para “criar ou explorar as divisões existentes”, afirmou Blinken pouco antes da assinatura.

Blinken concordou com Albares de que a desinformação tenta interferir nos processos eleitorais, quando falta menos de um mês para as eleições para o Parlamento Europeu e de seis meses para as presidenciais nos Estados Unidos.

O memorando de cinco pontos aborda a desinformação em várias línguas, mas sobretudo em espanhol, o segundo idioma mais falado nos Estados Unidos, onde a população hispânica superava os 63 milhões de habitantes em 2022.

A assinatura ocorre dias depois de um incidente político na Espanha, cujo chefe de governo, Pedro Sánchez, considerou renunciar pelo que considera ataques da direita contra sua esposa, Begoña Gómez, investigada pela Justiça por “corrupção”.

Sánchez disse que ia refletir sobre se tinha “forças para poder enfrentar um desafio muito grave, muito complexo, como é o de lutar contra a desinformação, contra as fraudes e contra a campanha de difamação”. No final, decidiu que permaneceria no cargo.

Na reunião, Blinken e Albares falaram de outros temas, como a cúpula da Otan que ocorrerá em julho em Washington e a guerra na Ucrânia e em Gaza.

Sánchez, considerado a voz europeia mais crítica a Israel, não descarta reconhecer unilateralmente o Estado palestino.

“Trocamos nossas respectivas posições, mas com um objetivo compartilhado: uma paz que seja definitiva, a existência de um Estado palestino realista e viável, a normalização de relações de todos os países árabes com Israel”, afirmou Albares logo depois em entrevista coletiva em Washington.

“Blinken respeita a posição soberana da Espanha e não fez nenhum comentário aa respeito”, disse Albares, sem especificar uma data para o reconhecimento de um Estado palestino.

