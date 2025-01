EUA e Colômbia: entenda briga entre presidentes e crise diplomática sobre imigração

Donald Trump e Gustavo Petro, presidentes dos Estados Unidos e da Colômbia respectivamente, entraram em um intenso conflito neste domingo, dia 26, e podem estar gerando uma crise diplomática entre os dois países. Tudo começou quando Petro anunciou que não iria receber voos com pessoas deportadas, por conta do tratamento degradante que imigrantes estão recebendo do governo dos EUA.

Em resposta, Trump tomou as mais duras ações desde o início de seu governo: ele irá suspender a emissão de vistos para colombianos, vetar a entrada de membros do partido que está no poder na Colômbia nos Estados Unidos e também irá colocar tarifas sobre bens que saírem do país governado por Petro. O presidente dos EUA também revogou vistos de funcionários colombianos e afirmou que as sanções podem ser ainda maiores caso o presidente colombiano não mude de ideia.

Em resposta, Petro afirmou que o país também irá sobretaxar produtos americanos e explicou que irá ter as mesmas atitudes que o governo de Trump. “Vocês me informam que colocam sobre o fruto de nosso trabalho humano 50% de taxas para entrar nos EUA, eu faço o mesmo”, disse.

Diplomatas estão em choque com o comportamento de Trump e as ações dele estão sendo encaradas como alertas para outros países latinos, como o Brasil e o México. O governo brasileiro, por exemplo, denunciou violações por parte dos americanos ao deportarem brasileiros. O governo do México, por sua vez, vetou um voo.

Em sua primeira semana no governo dos EUA, Trump já anunciou o envio de mais de 500 pessoas aos seus países de origem. Ele também mandou tropas para as fronteiras do país. Afinal, a deportação de imigrantes em massa era uma de suas principais bandeiras durante sua campanha.

Depois de Petro ter recusado a chegada de um voo com 160 pessoas, a ação foi interrompida e ainda não existe previsão de retorno para os serviços. “Não permitiremos que o governo colombiano viole suas obrigações legais em relação à aceitação e devolução de criminosos”, disse o presidente dos Estados Unidos.

“A negação desses voos por Petro colocou em risco a segurança nacional e a segurança pública dos Estados Unidos, por isso instruí minha administração a tomar imediatamente as seguintes medidas retaliatórias urgentes e decisivas”, afirmou Trump.

As medidas citadas pelo presidente dos EUA foram:

Tarifas emergenciais de 25% sobre todos os produtos. Em uma semana, as tarifas serão aumentadas para 50%;

Proibição de viagens e revogação imediata de vistos;

Revogação imediata de vistos para os funcionários do governo colombiano e todos os aliados e apoiadores;

Sanções de visto para todos os membros do partido, familiares e apoiadores do governo colombiano;

Aumento das inspeções da Alfândega e da Inspeções de proteção alfandegária e de fronteiras;

Inspeções aprimoradas de alfândega e proteção de fronteiras de todos os cidadãos e cargas colombianos;

Sanções financeiras, bancárias e de tesouraria.

Depois disso, Petro respondeu nas redes sociais dizendo que existem 15,6 mil americanos estabelecidos na Colômbia de forma irregular e que precisarão se apresentar aos serviços de imigração. “A dignidade da Colômbia e da América Latina vêm em primeiro lugar. Os migrantes são seres humanos e sujeitos de direitos e devem ser tratados como tal”, afirmou o presidente colombiano.

“Se não houver regularização, a imigração ilegal aumentará. Vimos isso quando os EUA bloquearam a Venezuela e causaram a explosão da onda migratória”, disse.