EUA e China devem se encontrar para discutir controle de armas nucleares

A China e os Estados Unidos discutirão o controle de armas nucleares na próxima semana. Serão as primeiras negociações desse tipo desde o governo de Barack Obama, encerrado em 2016. O movimento ocorre no momento em que os EUA buscam evitar uma corrida por armas, com Pequim e também a Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse na segunda-feira, após uma visita do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, a Washington, que os dois países realizariam “consultas sobre controle de armas e não-proliferação” nos próximos dias, bem como conversas separadas sobre assuntos marítimos e outras questões. Fonte: Dow Jones Newswires.

