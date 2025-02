EUA e China conversam sobre relação econômica e políticas comerciais

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, conversou nesta sexta-feira, 21, por vídeo, com o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, para discutir a relação econômica entre os dois países, conforme comunicado do Tesouro norte-americano. Durante a chamada, Bessent destacou o compromisso do governo de Donald Trump com a adoção de políticas comerciais e econômicas “que protejam a economia dos EUA, o trabalhador americano e nossa segurança nacional”.

A nota também informa que Bessent expressou “sérias preocupações” sobre os esforços da China no combate às drogas, os desequilíbrios econômicos e outras “políticas injustas” – sem mencionais quais seriam.

Por sua vez, o comunicado chinês se limitou a mencionar que ambos abordaram questões econômicas bilaterais importantes, sem fornecer mais detalhes.

Segundo o texto do Tesouro norte-americano, Bessent e He Lifeng concordaram em manter a comunicação daqui para frente.

Segundo a mídia internacional, Lifeng também expressou “sérias preocupações”, mas, ao contrário de Bessent, o vice-primeiro-ministro chinês teria demonstradoo apreensão em relação “às recentes medidas restritivas, como o aumento de tarifas, impostas pelos EUA à China”.

Ambos os lados teriam reconhecido a importância das relações econômicas e comerciais entre China e Estados Unidos.