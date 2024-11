EUA e Canadá saem do horário de verão; veja o que muda nos mercados

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2024 - 7:46 Para compartilhar:

Estados Unidos e Canadá saíram do horário de verão no domingo, 3, atrasando seus relógios em uma hora. Com isso, a Costa Leste, que inclui cidades como Nova York, Washington, Boston, Filadélfia e Miami, ficou duas horas atrás do horário de Brasília. A diferença de horário entre Brasília e Chicago passou a ser de três horas; entre Brasília e Califórnia, de cinco horas.

As cidades de Toronto e Montreal ficaram duas horas atrás de Brasília.

A Bolsa de Nova York passará a operar das 11h30 às 18h (de Brasília).

No viva-voz da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros de petróleo passarão a ser negociados entre 11h e 16h30 (de Brasília).

Na Comex, divisão de metais da Nymex, os contratos futuros de cobre passarão a ser negociados das 10h10 às 15h e os de ouro, das 10h20 às 15h30 (de Brasília).

Na Chicago Board Options Exchange (CBOE), o período regular de negociação dos contratos do índice de volatilidade VIX passarão a ser das 11h30 às 18h15 (de Brasília).