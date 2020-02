EUA e Canadá garantem vagas em Tóquio-2020 no futebol feminino

As seleções dos Estados Unidos e do Canadá brilharam na sexta-feira no pré-olímpico do futebol feminino do Concacaf disputado em Carson (Califórnia).

As americanas venceram o México por 4 a 0 com gols de Rose Lavelle, Christen Press e dois de Samantha Mewis.

Antes, um gol de Jordyn Huitema aos 72 minutos levou o Canadá à vitória de 1 a 0 sobre a Costa Rica e, assim, garantiu sua classificação para Tóquio-2020 no torneio eliminatório da Concacaf.

A Costa Rica, número 37 no ranking mundial da Fifa, resistiu o quanto pôde às canadenses no Dignity Sports Park com uma defesa disciplinada.

Mas o Canadá, que conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 e do Rio-2016, conseguiu abrir o placar graças a Huitema, de 18 anos.

A jogadora do Paris Saint-Germain acertou a trave com um chute após um cruzamento da colega Deanne Rose, mas a bola foi logo recuperada e ela marcou o gol com o pé direito.

