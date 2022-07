EUA dizem que sistema eleitoral brasileiro é modelo para o mundo, um dia após críticas de Bolsonaro

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – Um dia depois de o presidente e pré-candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) reunir embaixadores para questionar o processo eleitoral brasileiro, o governo norte-americano afirmou, em nota, que as eleições no Brasil são modelo para o mundo e que confiam que o resultado refletirá a vontade do eleitorado.

“As eleições brasileiras, conduzidas e testadas ao longo do tempo pelo sistema eleitoral e instituições democráticas, servem como modelo para as nações do hemisfério e do mundo”, diz o texto distribuído pela embaixada norte-americana em Brasília.

Sem embaixador no Brasil desde junho do ano passado, o governo norte-americano foi representado no encontro com Bolsonaro pelo encarregado de negócios da embaixada, Douglas Koneff, que não se manifestou depois de ouvir os ataques do presidente ao sistema eleitoral brasileiro –o mesmo que o elegeu em 2018.

Provocada, a embaixada divulgou na noite desta terça o texto, que repete o teor de manifestações anteriores de membros do governo norte-americano, tanto em visitas ao Brasil como em declarações oficiais, com a reafirmação da confiança no processo eleitoral brasileiro.

“Estamos confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Os cidadãos e as instituições brasileiras continuam a demonstrar seu profundo compromisso com a democracia. À medida que os brasileiros confiam em seu sistema eleitoral, o Brasil mostrará ao mundo, mais uma vez, a força duradoura de sua democracia”, diz a nota.