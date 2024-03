EUA dizem que Israel não está fazendo o suficiente para ajudar aos habitantes de Gaza

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 04/03/2024 - 3:00 Para compartilhar:

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, criticou sem rodeios Israel no domingo (03) por não fazer o suficiente para aliviar uma “catástrofe humanitária” em Gaza e apelou a uma pausa prolongada nas hostilidades a ser implementada imediatamente, enquanto a administração Biden enfrenta uma pressão crescente para controlar o seu aliado próximo. .

O apelo de Harris a um “cessar-fogo imediato” suscitou aplausos da multidão, ao mesmo tempo que ela esclareceu que se referia à cessação das hostilidades como parte de um acordo que libertaria os reféns raptados no sul de Israel pelo grupo terrorista Hamas há cerca de cinco meses.

“Dada a imensa escala de sofrimento em Gaza, deve haver um cessar-fogo imediato”, disse Harris, sob aplausos estrondosos. “Pelo menos pelas próximas seis semanas, que é o que está atualmente em jogo.”

“O Hamas afirma que quer um cessar-fogo. Bem, há um acordo em cima da mesa. E como dissemos, o Hamas precisa concordar com esse acordo”, disse Harris. “Vamos conseguir um cessar-fogo. Vamos reunir os reféns com as suas famílias. E vamos fornecer ajuda imediata ao povo de Gaza.”

As suas observações foram consistentes com a política de longa data dos EUA de que a melhor forma de garantir uma trégua é através de um acordo de reféns, mas reflectiram a crescente vontade da Casa Branca de apoiar a retórica que apoia a suspensão da ofensiva de Israel, mesmo que o objectivo de Jerusalém de eliminar o grupo terrorista Hamas permanece não realizado.

Harris, falando em frente à ponte Edmund Pettus em Selma, Alabama, onde tropas estaduais espancaram manifestantes pelos direitos civis dos EUA há quase seis décadas, dirigiu a maior parte de seus comentários a Israel no que pareceu ser a repreensão mais contundente já feita por um líder sênior no o governo dos EUA sobre as condições no enclave costeiro.

“As pessoas em Gaza estão morrendo de fome. As condições são desumanas e a nossa humanidade comum obriga-nos a agir”, disse Harris num evento para comemorar o 59º aniversário do “Domingo Sangrento” no Alabama. “Nossos corações estão partidos por… todas as pessoas inocentes em Gaza que sofrem com o que é claramente uma catástrofe humanitária.”

Seus comentários destacaram a intensa frustração dentro do governo dos EUA com a guerra, que prejudicou o presidente Joe Biden junto aos eleitores de esquerda, enquanto ele busca a reeleição este ano.

“O governo israelita deve fazer mais para aumentar significativamente o fluxo de ajuda. Sem desculpas”, disse ela. “Eles não devem impor quaisquer restrições desnecessárias à prestação de ajuda. Eles devem garantir que o pessoal humanitário, os locais e os comboios não sejam alvos.”

Harris acrescentou que Israel também precisava trabalhar para restaurar os serviços básicos e promover a ordem para que “mais alimentos, água e combustível possam chegar aos necessitados”.

Os comentários foram feitos um dia antes de Harris se reunir com o ministro do Gabinete de Guerra, Benny Gantz, na Casa Branca, onde se espera que ela transmita uma mensagem direta semelhante.

Israel boicotou as negociações de cessar-fogo em Gaza no Cairo no domingo, depois que o Hamas rejeitou sua exigência de uma lista completa com os nomes dos reféns que ainda estão vivos, disse uma autoridade israelense ao The Times of Israel no domingo.

Vários meios de comunicação hebreus relataram no domingo um crescente pessimismo em Israel de que um acordo de reféns e de trégua possa ser alcançado antes do Ramadã. Autoridades não identificadas citadas pelo Canal 12, Ynet e outros disseram que Jerusalém suspeita que o chefe do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, não tem intenção de chegar a um acordo nos próximos dias e espera aumentar a violência durante o Ramadã, que deve começar em 10 de março.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias