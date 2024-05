EUA diz que mudança de ministro da Defesa russo mostra ‘desespero’ de Putin

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/05/2024 - 16:57 Para compartilhar:

A saída do ministro da Defesa russo é uma prova do “desespero” do presidente Vladimir Putin pelo preço da invasão da Ucrânia, segundo o Departamento de Estado americano.

“Nosso ponto de vista é que isso é um indicador a mais do desespero de Putin por manter sua guerra de agressão contra a Ucrânia, apesar de ser uma sangria importante para a economia russa e das grandes perdas de tropas russas, com algumas estimativas de até 315.000 baixas”, declarou o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel, a jornalistas nesta segunda-feira (13).

“A mobilização do Kremlin em sua guerra de agressão contra a Ucrânia tem causado sofrimento a muitas famílias”, disse.

“A Rússia iniciou essa guerra não provocada contra a Ucrânia. Putin pode encerrá-la a qualquer momento retirando suas forças da Ucrânia”, insistiu o porta-voz.

No domingo, Putin demitiu o veterano ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e o substituiu pelo economista Andrei Belousov.

