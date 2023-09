EUA diz que líder norte-coreano espera ter reunião sobre armas na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/09/2023 - 6:05 Compartilhe

A Casa Branca afirmou na segunda-feira (4) que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, esperar ter um “compromisso diplomático ao nível de líderes” com o presidente Vladimir Putin na Rússia.

“Como advertimos publicamente, as negociações sobre armas entre a Rússia e a RDPC estão avançando ativamente”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, utilizando um acrônimo do nome oficial da Coreia do Norte.

“Temos a informação de que Kin Jong Un espera que essas discussões continuem até incluir um compromisso diplomático ao nível de líderes na Rússia”.

Na semana passada, a Casa Branca disse que a Rússia já mantinha conversas secretas com a Coreia do Norte para adquirir munições e suprimentos para a campanha militar de Moscou na Ucrânia.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse que, apesar de suas negativas, a Coreia do Norte forneceu, no ano passado, foguetes de infantaria e mísseis para a Rússia, que foram utilizados pelo grupo paramilitar Wagner.

A Ucrânia iniciou uma contraofensiva que enfrenta problemas tanto no sul como no leste, e que Putin chamou de “fracasso” na segunda-feira, embora Moscou pareça ansioso para obter mais suprimentos militares em caráter de urgência para reforçar suas tropas.

Watson também disse na segunda-feira que Washington instou os norte-coreanos “a cessarem suas negociações armamentísticas com a Rússia e a cumprirem os compromissos firmados por Pyongyang de não fornecer, nem vender armas para a Rússia”.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, viajou no mês passado para a Coreia do Norte com a intenção de adquirir mais munições para a guerra, disse.

Segundo o jornal The New York Times, é provável que Kim, que raramente viaja para fora de seu país, visite este mês a cidade de Vladivostok, na costa russa do Pacífico, perto da fronteira com a Coreia do Norte, para se reunir com Putin.

A publicação afirmou que Putin deseja peças de artilharia e mísseis antitanque da Coreia do Norte e que Kim poderia, inclusive, viajar a Moscou, mas a isto é incerto.

Segundo vários relatórios de inteligência, Kim busca tecnologia avançada para satélites e submarinos nucleares, além de ajuda alimentar para sua nação empobrecida.

Um funcionário do Ministério da Unificação de Seul, responsável pelas relações entre as Coreias, afirmou que vários acontecimentos “indicam” a crescente possibilidade de um acordo sobre armas entre Pyongyang e Moscou.

“Qualquer forma de cooperação entre a Coreia do Norte e os países vizinhos deve acontecer de uma maneira que não viole as normas internacionais e a paz”, disse.

