EUA divulga vídeo de atropelamento de carro autônomo da Uber

SÃO PAULO, 22 MAR (ANSA) – O vídeo do atropelamento provocado por um carro autônomo da empresa de transportes Uber, que matou uma mulher, foi divulgado pela polícia de Tempe, nos Estados Unidos.

De acordo com a lei, ainda que haja um mecanismo de direção independente, um motorista deve acompanhar o trajeto para atuar caso haja alguma situação de emergência. Contudo, pelas imagens, é possível observar o condutor do carro olhando para baixo no momento do acidente.

Por outro lado, especialistas apontaram falhas no mecanismo automático, pois ele não detectou que uma pessoa atravessava a rua. A polícia, entretanto, ainda investiga as causas do acidente.

Após o ocorrido, a Uber interrompeu por tempo indeterminado todos os testes em carros sem direção humana. A medida vale para os veículos testados em Tempe, San Francisco e Pittsburgh, nos EUA, e Toronto, no Canadá. (ANSA)