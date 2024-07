EUA: Devon Energy anuncia compra de perfuradora na Bacia de Williston por US$ 5 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2024 - 18:17 Para compartilhar:

A Devon Energy acertou acordo que prevê Grayson Mill Energy, uma produtora de petróleo e gás na Bacia de Williston, em um negócio em dinheiro e ações avaliado em US$ 5 bilhões.

A Devon, com sede em Oklahoma City, revelou que pagaria US$ 3,25 bilhões em dinheiro e US$ 1,75 bilhão em ações para adquirir a Grayson Mill, que opera plataformas de perfuração na região petrolífera de Bakken, em Dakota do Norte e Montana.

A expectativa é de que o negócio seja fechado no terceiro trimestre.

A empresa está planeja que a aquisição aumente imediatamente os lucros e o fluxo de caixa à medida que expande sua posição na Bacia Williston em mais de 300.000 acres. Espera-se que a produção da área adquirida atinja cerca de 100.000 barris de petróleo por dia em 2025, disse a Devon.

A compra é a mais recente de uma onda de saídas de private equity do setor petrolífero dos EUA que se estende além da mais popular Bacia do Permiano, que tem sido alvo de aquisições multibilionárias entre grandes compradores de capital aberto e vendedores apoiados por private equity ao longo do último ano.