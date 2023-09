EUA devolvem obras de arte roubadas pelos nazistas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/09/2023 - 18:43 Compartilhe

Autoridades de Nova York anunciaram nesta quarta-feira (20) a devolução de sete obras de arte, avaliadas em mais de 9 milhões de dólares (44 milhões de reais), à família de Fritz Grunbaum, artista judeu austríaco morto no Holocausto.

Os desenhos, todos do artista austríaco Egon Schiele, foram “entregues voluntariamente pelas instituições e propriedades que estavam em posse dos mesmos”, incluindo o famoso Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA), “após a apresentação de provas de que as obras foram roubadas pelos nazistas”, informou o promotor do distrito de Manhattan.

A decisão representa uma vitória para os herdeiros de Grunbaum, que lutavam há anos pela devolução das obras. Grunbaum morreu no campo de concentração de Dachau (Alemanha), em 1941.

“Espero que este momento sirva como lembrança de que, apesar da morte e destruição horríveis causadas pelos nazistas, nunca é tarde para recuperar parte do que perdemos e honrar as vítimas”, declarou o promotor Alvin Bragg.

Timothy Reif, juiz e parente de Grunbaum, agradeceu às autoridades por terem “conseguido resolver crimes cometidos há mais de 80 anos”.

Os sete desenhos haviam sido confiscados no começo do ano pela Unidade de Tráfico de Antiguidades da promotoria distrital, procedentes do MoMA, da Coleção Ronald Lauder e da Biblioteca Morgan, entre outros.

